12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 15:50 110

Стало известно, что погибший сегодня в зоне ООС боец - львовянин Василий Островский

19 августа 2021, 15:50 110
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В четверг, 19 августа, на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного Василия Островского

Имя погибшего сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает RegioNews.

Погибший — львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

У Василия Островского остался малолетний сын.

Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина - большая потеря для целого войска, нашей области и в целом Украины, - написал Козицкий.

Как сообщалось, из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины. За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС гибель погибшие Львов ОГА

В Одесской области задержали чиновника, который требовал "откаты" за премии военным
19 августа 2021, 09:26
Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники
16 августа 2021, 16:25
Оккупанты продолжают блокировать большинство КПВВ на Донбассе - штаб ООС
15 августа 2021, 16:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua