Стало известно, что погибший сегодня в зоне ООС боец - львовянин Василий Островский
В четверг, 19 августа, на Донбассе вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного Василия Островского
Имя погибшего сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает RegioNews.
Погибший — львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
У Василия Островского остался малолетний сын.
Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина - большая потеря для целого войска, нашей области и в целом Украины, - написал Козицкий.
Как сообщалось, из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины. За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.