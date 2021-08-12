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12 серпня 2021, 10:25 2

НАЗК перевірить деклараціъ міністра фінансів та його попередника

12 серпня 2021, 10:25 2
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Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку 27 декларацій посадовців, зокрема і міністра фінансів Сергія Марченка і його попередника на цій посаді Ігоря Уманського

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу агентства

Нацагентство, зокрема, узяло в перевірку декларації двох народних депутатів, а також міністра фінансів Сергія Марченка, колишнього міністра фінансів Ігора Уманського та ексміністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

Окрім того, за результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку восьми декларацій, зокрема народного депутата від фракції "Опозиційна платформа за життя" Миколи Скорика

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронних органів НАЗК також узяло в перевірку 13 декларацій.

За нововиявленими обставинами НАЗК розпочало повторну перевірку декларації, поданої Антоном Янчуком, колишнім головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 963 декларації публічних службовців", - уточнюють у Нацагентстві

Нагадаємо, що наприкінці липня у деклараціях чотирьох нардепів НАЗК знайшла ознаки кримінальних правопорушень

НАЗК ОПЗЖ Мінфин декларацїї депутати

 
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