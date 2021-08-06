Кабмін пропонує посилити контроль за доходами українців

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Кабінет міністрів готує для внесення до Верховної Ради законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook очільника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева

За його словами, передбачається, що податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів. Депутат не уточнив про яку суму йдеться і що таке цінний актив

"Якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - заявив Гетманцев.

Він додав, що зараз проєкт закону знаходиться в стадії розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд до парламенту.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закони, які "регламентують податкову амністію для українців".