16:48  06 серпня
Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах
16:37  06 серпня
У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
08:11  06 серпня
Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2021, 16:03 559

Кабмін пропонує посилити контроль за доходами українців

06 серпня 2021, 16:03 559
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів готує для внесення до Верховної Ради законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook очільника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева

За його словами, передбачається, що податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів. Депутат не уточнив про яку суму йдеться і що таке цінний актив

"Якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - заявив Гетманцев.

Він додав, що зараз проєкт закону знаходиться в стадії розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд до парламенту.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закони, які "регламентують податкову амністію для українців".

Кабмін контроль депутат законопроєкт податки

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua