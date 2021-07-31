У деклараціях чотирьох нардепів знайшли ознаки кримінальних правопорушень

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях 12 чиновників, серед них четверо народних депутатів

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зазначається, що вони не вказали у своїх деклараціях про доходи майно на загальну суму понад 1,1 млн гривень.

Це стосується народних депутатів Михайла Забродського від "Європейської Солідарності, а також "слуг народу” Максима Пашковського, Ольги Саладухи та Анни Колісник.

Наявність аналогічних порушень перевіряють у деклараціях судді Верховного Суду Миколи Короткевича, колишнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова та колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Висновки щодо перевірок декларацій НАЗК планує направити до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК розпочало перевірку декларації Медведчука та інших публічних службовців.