10:32  31 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 916 нових випадків хвороби
10:59  31 липня
На Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув
18:12  31 липня
Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники - штаб
UA | RU
UA | RU
31 липня 2021, 19:00 8

У деклараціях чотирьох нардепів знайшли ознаки кримінальних правопорушень

31 липня 2021, 19:00 8
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях 12 чиновників, серед них четверо народних депутатів

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зазначається, що вони не вказали у своїх деклараціях про доходи майно на загальну суму понад 1,1 млн гривень.

Це стосується народних депутатів Михайла Забродського від "Європейської Солідарності, а також "слуг народу” Максима Пашковського, Ольги Саладухи та Анни Колісник.

Наявність аналогічних порушень перевіряють у деклараціях судді Верховного Суду Миколи Короткевича, колишнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова та колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.

Висновки щодо перевірок декларацій НАЗК планує направити до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК розпочало перевірку декларації Медведчука та інших публічних службовців.

НАЗК перевірки декларацїї Кримінальна відповідальність депутати

НАБУ перевіряє інформацію про те, що зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині
30 липня 2021, 16:00
П'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн
29 липня 2021, 19:30
На Луганщині перевіряють замінування службового авто співробітника СБУ
29 липня 2021, 18:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram