Ляшко повідомив про "подарунок" для тих, хто вакцинується на цьому тижні

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Ті, хто отримає щеплення від коронавірусу на цьому тижні, починаючи із середи, 18 серпня, отримають безкоштовні квитки на концерт до Дня Незалежності

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, пунктах щеплення із середи, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", - зазначив міністр.

Нагадаємо, МОЗ прогнозує загострення захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні в жовтні-листопаді.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19.