МОЗ прогнозує загострення захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні в жовтні-листопаді

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Загострення захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні МОЗ прогнозує восени, а саме в жовтні – листопаді

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу, передає RegioNews.

Зі слів Ігоря Кузіна, найближчим часом МОЗ не очікує на різке погіршення ситуації з захворюванням на COVID-19. Якщо порівнювати статистику захворювання з аналогічним періодом минулого року, то зараз Україна перебуває напередодні піку захворюваності.

Минулого року пік спостерігали через півтора - два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз, - розповів Ігор Кузін.

Водночас у МОЗ не виключають, що сплеск COVID-19 може початися раніше.

Головний санітарний лікар розповів, що вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби й тільки від громадян залежить, наскільки швидко регіони потрапляють в жовту, помаранчеву або червону зони. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти штаму "Дельта".

Як повідомлялося, у МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19.

Також в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".