У МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

" Первинно ми розраховували на роботу принаймні 3 тис. пунктів щеплень, які будуть розгорнуті на найнижчому рівні, починаючи від об'єднаних територіальних громад - до кожного міста. Це найпотужніша мережа. Зараз відчинено близько 2,5 тис. таких пунктів щеплення, відкриваються додаткові...спочатку було 1-2 центри масової вакцинації, зараз - майже 300, і вони працюють по всій країні. Ми залишаємо таку саму кількість мобільних бригад - понад 1000, які можуть вакцинувати людей, що обмежені в пересуванні, або важкохворі, а також організовані колективи. Ця інфраструктура за два місяці була повністю мобілізована, навчена і відкрита по всій країні", - зауважив головний санітарний лікар Ігор Кузін

Він констатував, що кількість щеплень в останні два місяці постійно зростає: "Інколи виникали певні організаційні проблеми, проблеми з електронною системою охорони здоров'я, інколи з доставкою вакцин. Зараз система працює стабільно, і ми бачимо зростання кількості щеплень. Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм казати, що до кінця літа маємо зробити щонайменше 10 млн щеплень від початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо казати про умовний захист 5 млн українців".

"Водночас ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50% українців. І створена інфраструктура буде використовуватися і восени, і взимку", - додав Кузін.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу - 4 691 018 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).