08:44  16 серпня
COVID в Україні: за добу виявили ще 400 нових випадків зараження
16:59  16 серпня
На Херсонщині затримали чоловіка, якого підозрюють у держзраді
08:11  16 серпня
За добу три порушення: окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2021, 15:41 58

У МОЗ розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19

16 серпня 2021, 15:41 58
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Міністерстві охорони здоров’я розраховують до кінця року щепити половину українців від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

" Первинно ми розраховували на роботу принаймні 3 тис. пунктів щеплень, які будуть розгорнуті на найнижчому рівні, починаючи від об'єднаних територіальних громад - до кожного міста. Це найпотужніша мережа. Зараз відчинено близько 2,5 тис. таких пунктів щеплення, відкриваються додаткові...спочатку було 1-2 центри масової вакцинації, зараз - майже 300, і вони працюють по всій країні. Ми залишаємо таку саму кількість мобільних бригад - понад 1000, які можуть вакцинувати людей, що обмежені в пересуванні, або важкохворі, а також організовані колективи. Ця інфраструктура за два місяці була повністю мобілізована, навчена і відкрита по всій країні", - зауважив головний санітарний лікар Ігор Кузін

Він констатував, що кількість щеплень в останні два місяці постійно зростає: "Інколи виникали певні організаційні проблеми, проблеми з електронною системою охорони здоров'я, інколи з доставкою вакцин. Зараз система працює стабільно, і ми бачимо зростання кількості щеплень. Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм казати, що до кінця літа маємо зробити щонайменше 10 млн щеплень від початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо казати про умовний захист 5 млн українців".

"Водночас ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50% українців. І створена інфраструктура буде використовуватися і восени, і взимку", - додав Кузін.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу - 4 691 018 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

вакцина МОЗ COVID-19 захист вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram