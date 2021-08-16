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16 августа 2021, 20:25 1219

Выявлены нарушения закона о государственном языке семью телеканалами, - языковой омбудсмен

16 августа 2021, 20:25 1219
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Фото из открытых источников
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По результатам мониторинга Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка выявлены нарушения закона о государственном языке семью телеканалами

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, передает RegioNews.

Для выяснения, как реального выполняется языковой закон телерадиоорганизациями в части обязательности демонстрации фильмов на украинском языке, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа 2021 года провел повторный мониторинг эфирного вещания девяти телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе, телевизионных сериалов и их отдельных серий).

По словам Кременя, среди них - шесть телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в деятельности которых по результатам предварительного мониторинга (16-17 июля) были выявлены нарушения требований части шестой статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также трех телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в отношении которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан относительно показа фильмов и сериалов на негосударственном языке.

Так, по результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами: "Интер” - 5 нарушений, "Украина” - 2 нарушения, "Мега” - 2 нарушения, "СТБ” - 2 нарушения, "1+1” - 1 нарушение, "2+2” - 1 нарушение, "ICTV” - 1 нарушение.

Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1 + 1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский будет переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык — это часть информационной политики и национальной безопасности, - отметил Кремень.

Уполномоченный напомнил о решении Конституционного Суда Украины 14 июля 2021 года, которым закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” признан конституционным.

Как сообщалось 20 июля, согласно мониторинга, шесть общенациональных телеканалов продолжают демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке.

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