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16 серпня 2021, 18:14 11

Фігурант справи про збитий Іл-76 генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ

16 серпня 2021, 18:14 11
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Фото з відкритих джерел
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Генерал Віктор Назаров у понеділок, 16 серпня, був призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Назаров відповідатиме за політичні питання

Про це повідомляє "Військовий кур'єр України", передає RegioNews.

У 2014 році Назаров отримав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, яка проводилася на Донбасі. На цій посаді спланував близько 40 операцій, серед яких були заходи з деблокування угруповання ЗСУ, яке захищало Луганський аеропорт.

Колишній начальник штабу АТО, генерал Назаров в березні 2017 року був засуджений до 7 років в'язниці. На думку суду, він допустив недбалість при плануванні та організації операції по перекиданню українських десантників у Луганський аеропорт.

На початку червня 2014 року літак ІЛ-76 з десантниками при підльоті до аеропорту збили бойовики "ЛНР", загинули 49 українських військових.

Суд першої інстанції вирішив, що начальник штабу АТО не взяв до уваги дані про небезпеку операції і не забезпечив її безпечне проведення.
До рішення Апеляційного суду Назарова вирішено було залишити на волі.

Але 11 грудня поточного року Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію захисту генерала, і вирок набув чинності. Відповідно, протягом пари днів Назарова зобов'язані були взяти під варту і доставити в колонію для відбування покарання.

Як повідомлялося, 24 грудня 2020-го суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську. Про це повідомив адвокат генерала.

Згодом, 21 травня 2021-го суд виправдав генерала Назарова у справі загибелі 49 десантників. Верховний суд задовольнив касацію генерала Віктора Назарова і закрив кримінальну справу загибелі 49 військових екіпажу літака Іл-76, який розбився на початку червня 2014 року у Луганській області.

призначення кадри ЗСУ радник Віктор Назаров

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