Фігурант справи про збитий Іл-76 генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ
Генерал Віктор Назаров у понеділок, 16 серпня, був призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Назаров відповідатиме за політичні питання
Про це повідомляє "Військовий кур'єр України", передає RegioNews.
У 2014 році Назаров отримав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, яка проводилася на Донбасі. На цій посаді спланував близько 40 операцій, серед яких були заходи з деблокування угруповання ЗСУ, яке захищало Луганський аеропорт.
Колишній начальник штабу АТО, генерал Назаров в березні 2017 року був засуджений до 7 років в'язниці. На думку суду, він допустив недбалість при плануванні та організації операції по перекиданню українських десантників у Луганський аеропорт.
На початку червня 2014 року літак ІЛ-76 з десантниками при підльоті до аеропорту збили бойовики "ЛНР", загинули 49 українських військових.
Суд першої інстанції вирішив, що начальник штабу АТО не взяв до уваги дані про небезпеку операції і не забезпечив її безпечне проведення.
До рішення Апеляційного суду Назарова вирішено було залишити на волі.
Але 11 грудня поточного року Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію захисту генерала, і вирок набув чинності. Відповідно, протягом пари днів Назарова зобов'язані були взяти під варту і доставити в колонію для відбування покарання.
Як повідомлялося, 24 грудня 2020-го суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську. Про це повідомив адвокат генерала.