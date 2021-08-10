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10 серпня 2021, 08:26 938

Зеленський провів нові кадрові призначення у ЗСУ

10 серпня 2021, 08:26 938
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Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів зі Збройних сил України - керівників Десантно-штурмових військ та Повітряних сил

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського", - заявив президент.

Окрім того, наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля.

"Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід. Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини", - додав Зеленський.

За словами президента, усі новопризначені керівники були учасниками бойових дій на Донбасі, а більшість має нагороди за мужність та самовідданість країні.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил й призначив на це місце генерал-майора Валерія Залужного.

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президент ЗСУ війна призначення Офіс президента ООС

 
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