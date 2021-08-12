Кабмін призначив голові МВС Монастирському нового заступника
Кабінет міністрів України призначив Ігоря Бондаренка заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
Відповідне розпорядження з’явилося на урядовому порталі, передає RegioNews.
Призначити Бондаренка Ігоря Павловича заступником Міністра внутрішніх справ України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що раніше Бондаренко працював директором департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 липня отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Це Богдан Драп’ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян.
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