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Окупанти на Донбасі знову поранили нашого захисника
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12 серпня 2021, 17:29 14

Окупанти на Донбасі знову поранили нашого захисника

12 серпня 2021, 17:29 14
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли позицій наших захисників, одного військового поранено

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС

Зокрема, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

На обстріли російськоокупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню

ООС РФ обстріли окупанти ЗСУ

 
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