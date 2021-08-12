Окупанти на Донбасі знову поранили нашого захисника
Протягом поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 обстріли позицій наших захисників, одного військового поранено
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС
Зокрема, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.
На обстріли російськоокупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню