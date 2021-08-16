Фигурант дела о сбитом Ил-76 генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ

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Генерал Виктор Назаров в понедельник, 16 августа, был назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Назаров будет отвечать за политические вопросы

Об этом сообщает "Военный курьер Украины", передает RegioNews.

В 2014 году Назаров получил должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции, которая проводилась на Донбассе. На этом посту спланировал около 40 операций, среди которых были мероприятия по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт.

Бывший начальник штаба АТО генерал Назаров в марте 2017 года был приговорен к 7 годам тюрьмы. По мнению суда, он допустил халатность при планировании и организации операции по переброске украинских десантников в Луганский аэропорт.

В начале июня 2014 года самолет ИЛ-76 с десантниками при подлете к аэропорту сбили боевики "ЛНР", погибли 49 украинских военных.

Суд первой инстанции решил, что начальник штаба АТО не принял во внимание данные об опасности операции и не обеспечил ее безопасное проведение.

До решения Апелляционного суда Назарова решено было оставить на свободе.

Но 11 декабря текущего года Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор вступил в силу. Соответственно, в течение пары дней Назарова обязаны были взять под стражу и доставить в колонию для отбывания наказания.

Как сообщалось, 24 декабря 2020-го суд остановил исполнение приговора генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске. Об этом сообщил адвокат генерала.

Впоследствии, 21 мая 2021-го суд оправдал генерала Назарова по делу гибели 49 десантников. Верховный суд удовлетворил кассацию генерала Виктора Назарова и закрыл уголовное дело в гибели 49 военных экипажа самолета Ил-76, который разбился в начале июня 2014 года в Луганской области.