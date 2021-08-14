У частині регіонів зафіксували "червоний" рівень епідемічних показників

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У двох областях України збільшився показник динаміки госпіталізацій, що відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки. Ще у п'яти областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, станом на 14 серпня, в Полтавській і Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Полтавській області становить 51,9% (норма не більше 50%), Тернопільській - 76,9%.

У п'яти областях України зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування COVID-19. Цей показник в Донецькій області становить 4,3%, Запорізькій - 4,3%, Сумській - 4,3%, Тернопільській - 4,9%, Хмельницькій - 4,5%. Норма для "зеленої" зони не більше 4%.

Наразі усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб "червоному" рівню відповідали не менше двох показників одночасно.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, серед них 99 - діти.