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14 серпня 2021, 10:29 7

За добу коронавірусом захворіли майже 100 дітей

14 серпня 2021, 10:29 7
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, серед них 99 - діти

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 641 особу, помер 21 хворий, одужала 791 особа.

Найбільше підтверджених випадків захворювання у цю п'ятницю зареєстрували у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

За добу зроблено понад 51 тисячу тестів: методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 особа, експрес-тестами – 17 068 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 осіб одужали, 53 238 хворих померли.

Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".

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