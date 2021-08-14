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14 августа 2021, 13:14 23

В части регионов зафиксировали "красный" уровень эпидемических показателей

14 августа 2021, 13:14 23
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Фото: из открытых источников
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В двух областях Украины увеличился показатель динамики госпитализаций, что соответствует "красному" уровню эпидемической опасности. Еще в пяти областях превышен коэффициент выявления новых случаев

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 14 августа, в Полтавской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 51,9% (норма не более 50%), Тернопольской - 76,9%.

В пяти областях Украины зафиксировано превышение нормы выявление новых случаев инфицирования COVID-19. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,3%, Запорожской - 4,3%, Сумской - на 4,3%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,5%. Норма для "зеленой" зоны не более 4%.

Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали не менее двух показателей одновременно.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни среди них 99 - дети.

Минздрав госпитализация медики область Район пандемия

 
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