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09 серпня 2021, 15:31 974

У трьох областях України перевищені норми COVID-госпіталізацій

09 серпня 2021, 15:31 974
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Фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 9 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину, однак в Одеській, Рівненській та Тернопільській області один з епідпоказників поза межами норми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Одеській області динаміка госпіталізацій становить 54,4%, хоча ще днем раніше була 51,5%.

Крім цього, в Рівненській області даний показник перевищує норму впродовж тривалого часу. За останніми даними, він становить 57,1%.

Також у Тернопільській області фіксується висока динаміка госпіталізацій, вона складає у даному регіоні 147,6%, хоча попередньо становила 160,0%-176,5%.

Нагадаємо, 7 серпня в Україні п'ять областей не відповідали показникам "зеленої" зони карантину.

коронавірус Україна карантин зелена зона зона

 
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