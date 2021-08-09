В трех областях Украины превышены нормы COVID-госпитализаций
В понедельник, 9 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Одесской, Ровенской и Тернопольской области один из эпидпоказателей за пределами нормы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Одесской области динамика госпитализаций составляет 54,4%, хотя еще днем ранее была 51,5%.
Кроме этого, в Ровенской области данный показатель превышает норму на протяжении длительного времени. По последним данным, он составляет 57,1%.
Также в Тернопольской области фиксируется высокая динамика госпитализаций, она составляет в данном регионе 147,6%, хотя ранее составляла 160,0%-176,5%.
Напомним, 7 августа в Украине пять областей не отвечали показателям "зеленой" зоны карантина.
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