В Україні хочуть запустити електронний реєстр ветеранів: коли це станеться

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Як розповіла вона в інтерв'ю "РБК-Україна", у тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності, пише RegioNews.

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд.