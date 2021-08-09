В Україні хочуть запустити електронний реєстр ветеранів: коли це станеться
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів
Як розповіла вона в інтерв'ю "РБК-Україна", у тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності, пише RegioNews.
За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.
"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд.
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