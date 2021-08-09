08:44  09 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 300 випадків зараження
10:16  09 серпня
В Україні повністю вакцинували від COVID понад 2,4 мільйона осіб
08:11  09 серпня
Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: у дію йшли гранатомети та кулемети
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2021, 10:25 146

В Україні хочуть запустити електронний реєстр ветеранів: коли це станеться

09 серпня 2021, 10:25 146
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів

Як розповіла вона в інтерв'ю "РБК-Україна", у тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності, пише RegioNews.

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 2022 року з'явиться ветеранський фонд.

Україна міністр ветерани Міністерство реєстр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua