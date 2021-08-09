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09 августа 2021, 10:25 144

В Украине хотят запустить электронный реестр ветеранов: когда это произойдет

09 августа 2021, 10:25 144
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Фото из открытых источников
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Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов

Как рассказала она в интервью "РБК-Украина", в тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости, пишет RegioNews.

По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.

"Мы его (реестр, - ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а до Нового года в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 2022 года появится ветеранский фонд.

Украина министр ветераны Министерство реестр

 
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