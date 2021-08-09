В Украине хотят запустить электронный реестр ветеранов: когда это произойдет
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов
Как рассказала она в интервью "РБК-Украина", в тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости, пишет RegioNews.
По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.
"Мы его (реестр, - ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а до Нового года в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 2022 года появится ветеранский фонд.
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