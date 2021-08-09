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09 серпня 2021, 10:16 45

В Україні повністю вакцинували від COVID понад 2,4 мільйона осіб

09 серпня 2021, 10:16 45
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні з початку вакцинальної кампанії обидві дози отримали вже 2 401 647 осіб - вони повністю імунізовані проти коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Також у неділю, 8 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 445 осіб, одну дозу отримали 30 988 осіб повністю імунізовані – 20 457 українців.

Протягом доби працювали 277 мобільних бригад, 816 пунктів та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині виявили нові випадки штаму "Дельта".

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