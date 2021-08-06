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06 серпня 2021, 11:36 326

На Дніпропетровщині виявили нові випадки штаму "Дельта"

06 серпня 2021, 11:36 326
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Фото: з відкритих джерел
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Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, це пов'язують з циркуляцією на території області штаму "Дельта"

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Міст Дніпро".

За словами завідуючої відділом організації епідеміологічних досліджень Оленою Кузьменко, результати дослідження зразків підтвердили циркуляцію на території області штаму Delta. На території регіону було виявлено 3 випадки в Солонянському районі та Нікополі.

Штам Дельта активно поширюється на території України. Найбільша кількість випадків зафіксована на сьогоднішній день у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам "Дельта".

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