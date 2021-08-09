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09 августа 2021, 10:16 45

В Украине полностью вакцинировали от COVID более 2,4 миллиона человек

09 августа 2021, 10:16 45
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании обе дозы получили уже 2 401 647 человек - они полностью иммунизированы против коронавируса

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье, 8 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 51 445 человек, одну дозу получили 30 988 человек полностью иммунизированы – 20 457 украинцев.

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов и 340 центров вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта".

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