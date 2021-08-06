Печерский райсуд арестовал ветерана "Айдара" Прохнича, который угрожал взорвать Кабмин

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Печерский районный суд города Киева арестовал почти на два месяца ветерана батальона «Айдар» Владимира Прохнича, который 4 августа угрожал взорвать гранату у здания Кабинета министров

Как передает RegioNews соответствующее решение было объявлено 6 августа.

Во время заседания ряд военнослужащих предложили взять его на поруки

"Следственный судья решил: применить к Владимиру Прохничу меру пресечения в виде содержания под стражей на время досудебного расследования, но не позднее 27 сентября", - отметил судья.

Он также напомнил, что постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

Защита Прохнича уже заявила, что будет подавать апелляцию.

Напомним, 4 августа в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.

Вскоре оказалось что это ветеран "Айдара" Владимир Прохнич. Прокуратура предлагает арестовать его на два месяца без првва внесения залога