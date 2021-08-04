У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю уряду
Поліція України затримала чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати її в будівлі Кабміну
Про це пише RegioNews з посиланням на "Україна 24".
Чоловіка вмовили здатися і вже затримали. Він вибачився перед поліцейськими.
Ось як зараз виглядає простір біля Кабміну.
Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.
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