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04 серпня 2021, 11:34 49

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю уряду

04 серпня 2021, 11:34 49
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Фото з відкритих джерел
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Поліція України затримала чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати її в будівлі Кабміну

Про це пише RegioNews з посиланням на "Україна 24".

Чоловіка вмовили здатися і вже затримали. Він вибачився перед поліцейськими.

Ось як зараз виглядає простір біля Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

Кабмін Україна Київ Граната Столиця

 
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