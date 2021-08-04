У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю уряду

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Поліція України затримала чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати її в будівлі Кабміну

Про це пише RegioNews з посиланням на "Україна 24".

Чоловіка вмовили здатися і вже затримали. Він вибачився перед поліцейськими.

Ось як зараз виглядає простір біля Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.