Ветеран "Айдару", який погрожував підірвати будівлю Кабміну шкодує про свій вчинок
Ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич, який на цьому тижні погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів шкодує про свої дії.
Як передає RegioNews, про це йдеться у протоколі його допиту, який оприлюднив адвокат підозрюваного у перерві судового засідання з обрання Прохничу запобіжного заходу.
"Я шкодую про свій вчинок…Я шкодую, що порушив закон. Я буду давати свідчення та максимально сприяти слідству", - зазначив, зокрема Прохнич.
Наразі судове засідання з обрання запобіжного заходу Прохничу триває.
Нагадаємо, 4 серпня в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.
Невдовзі виявилося що це ветеран "Айдару" Володимир Прохнич. Прокуратура пропонує арештувати його на два місяці без првва внесення застави