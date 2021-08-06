Ветеран "Айдару", який погрожував підірвати будівлю Кабміну шкодує про свій вчинок

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Ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич, який на цьому тижні погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів шкодує про свої дії.

Як передає RegioNews, про це йдеться у протоколі його допиту, який оприлюднив адвокат підозрюваного у перерві судового засідання з обрання Прохничу запобіжного заходу.

"Я шкодую про свій вчинок…Я шкодую, що порушив закон. Я буду давати свідчення та максимально сприяти слідству", - зазначив, зокрема Прохнич.

Наразі судове засідання з обрання запобіжного заходу Прохничу триває.

Нагадаємо, 4 серпня в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

Невдовзі виявилося що це ветеран "Айдару" Володимир Прохнич. Прокуратура пропонує арештувати його на два місяці без првва внесення застави