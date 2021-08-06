Ветеран "Айдара", угрожавший взорвать здание Кабмина сожалеет о своем поступке

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Ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич, который на этой неделе угрожал взорвать здание Кабинета министров сожалеет о своих действиях.

Как передает RegioNews об этом говорится в протоколе его допроса, который обнародовал адвокат подозреваемого в перерыве судебного заседания по избранию Прохничу меры пресечения.

"Я сожалею о своем поступке ... я сожалею, что нарушил закон. Я буду давать показания и максимально содействовать следствию", - отметил, в частности Прохнич.

Сейчас судебное заседание по избранию меры пресечения Прохничу продолжается.

Напомним, 4 августа в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет.

Вскоре оказалось что это ветеран "Айдара" Владимир Прохнич. Прокуратура предлагает арестовать его на два месяца без првва внесения залога