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06 серпня 2021, 14:16 29

Зеленський підписав закон щодо заборони продажу ліків дітям

06 серпня 2021, 14:16 29
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів малолітнім особам, які не досягли чотирнадцяти років

Як передає RegioNews, про це повідомляють на сайті голови держави.

Вказаним законом забороняється продаж та доставка ліків малолітнім особам, які не досягли чотирнадцяти років.

Якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем він має право вимагати показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Крім того, передбачається штраф за продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам у розмірі від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 2 червня Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу проєкт закону №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років.

Володимир Зеленський закон діти соцмережі ліки

 
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