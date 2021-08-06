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06 августа 2021, 14:16 23

Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям

06 августа 2021, 14:16 23
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств малолетним лицам, которые не достигли четырнадцати лет

Как передает RegioNews, об этом сообщают на сайте главы государства.

Указанным законом запрещается продажа и доставка лекарств малолетним лицам, не достигшим четырнадцати лет.

Если у продавца возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем он имеет право требовать показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Кроме того, предусматривается штраф за продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 2 июня Верховная Рада в первом чтении приняла за основу проект закона №5122 относительно запрета продажи лекарственных средств детям, не достигших 14 лет.

Владимир Зеленский закон дети соцсети лекарства

 
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