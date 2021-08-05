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05 августа 2021, 13:05 443

В Минздраве думают о повторной covid-вакцинации

05 августа 2021, 13:05 443
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность повторной вакцинации для лиц, которые привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинское радио

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", - сказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин

Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.

"Мы должны ее считать еще не прошедшей исследования. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать", - отметил санврач.

Напомним, что в Минздраве надеются к концу лета сделать минимум 4,5 миллиона прививок от COVID-19. Вместе с тем, в Раде заговорили о новых ограничениях для невакцинированных

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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