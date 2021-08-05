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05 серпня 2021, 11:24 91

Суд засудив до 10 років тюрми бойовика "ДНР" через обстріл позицій ВСУ - СБУ

05 серпня 2021, 11:24 91
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пресслужба СБУ
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Суд засудив до 10 років позбавлення волі бойовика "ДНР", який обстрілював позиції наших бійців та збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ

"Суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів", - зазначаєтсья у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника визнано винним за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, що контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

У червні СБУ повідомила про затримання військовослужбовця ЗСУ, завербованого бойовиками "ДНР"

суд Україна СБУ бойовики ДНР

 
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