Суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика " ДНР" за обстрел позиций ВСУ - СБУ

пресс-служба СБУ

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы боевика "ДНР", который обстреливал позиции наших бойцов и собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ

"Суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований "ДНР" наказание в виде 10 лет лишения свободы. Боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО / ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник признан виновным по:

ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что контрразведчики задержали боевика в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

В июне СБУ сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками "ДНР"