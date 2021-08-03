Різкого підняття тарифів на електроенергію для населення не буде - прессекретар Зеленського

Фото з відкритих джерел

Різкого підняття тарифів на електроенергію для населення не буде

Як передає Regionews, про це на брифінгу повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

"Для багатьох його не буде взагалі", - зазначив речник Володимира Зеленського не уточнивши про які верстви йдеться

За словами Никифорова, наразі уряд та Нацкомісія з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг "опрацювує, якою має бути система сплати за електроенергію і ціни".

"Я думаю, що до дня Незалежності, а, можливо, і раніше побачимо, хто і скільки має платити", - резюмував Никифоров.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує, що у вересні зростуть тарифи на електроенергію для населення. Кабмін продовжив термін дії цін на електронергію для населення в 1.68 грн\кіловат до 31 серпня. До цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що вартість "струму" зросте не для всіх верств населення