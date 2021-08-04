COVID в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків зараження

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В Україні за 3 серпня виявили 984 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Донецькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 236 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Донецька (91), Харківська (75), Херсонська (71) і Дніпропетровська (64) області.

Всього за добу госпіталізували 572 людини, 43 хворих померли, одужали 570 людини. Серед захворілих за добу - 59 дітей та 48 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 22533 особи, методом ІФА - 8064 особи, експрес-тестами - 16845 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 255 345 осіб, одужали - 2 188 273 особи, 53 024 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що Україна неминуче повернеться в "червону" зону карантину.