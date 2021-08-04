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COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
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04 августа 2021, 08:51 28

COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения

04 августа 2021, 08:51 28
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 3 августа выявили 984 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 236 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.

Всего за сутки госпитализировали 572 человека, 43 больных умерли, выздоровели 570 человека. Среди заболевших за сутки - 59 детей и 48 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 22533 человека, методом ИФА - 8064 лица, экспресс-тестами - 16845 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 255 345 человек, выздоровели - 2 188 273 человека, 53 024 больных умерли.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина неизбежно вернется в "красную" зону карантина.

коронавирус карантин госпитализация Минздрав пандемия

 
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