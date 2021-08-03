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03 серпня 2021, 14:00 15

"Чаусогейт": НАБУ заявило про перевищення повноважень СБУ та просить доставити екс - суддю до суду

03 серпня 2021, 14:00 15
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Національне антикорупційне бюро звинувачує співробітників Служби безпеки України у переховуванні екс-судді Миколи Чауса та заявляє про перевищення ними повноважень

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу бюро.

В бюро нагадують, що колишній суддя підозрюється у хабарництві

"КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону", - зазначається у повідомлені.

НАБУ зазначає, що його працівники зверталися до СБУ та Офісу генпрокурора з вимогою негайно доставити Чауса до бюро. Однак звернення були проігноровані

Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від кримінального судочинства та невиконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою"

У бюро закликали СБУ доставити підозрюваного екс - суддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екс - судді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджує, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

Минулого тижня суддя знайшовся на Вінничині. СБУ привезла його до Києва та ігнорує спроби НАБУ доставити його до суду

суддя Чаус СБУ НАБУ ВАКС

 
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