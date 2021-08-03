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03 серпня 2021, 11:49 152

В Мінінфраструктури повернули Державний реєстр моряків, який раніше захопили рейдери

03 серпня 2021, 11:49 152
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Фото: з відкритих джерел
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Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Вони повернули його з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс незаконно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Наразі іде робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі "Електронний кабінет моряка" працюватиме у повному обсязі", - повідомили у пресцентрі.

У СБУ додали, що тепер людям не треба буде давати по $3-8 тис. хабаря при оформленні дозвільних документів моряків.

Крім того, двом посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків.

Раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

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