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03 августа 2021, 11:49 130

В Мининфраструктуры вернули Государственный реестр моряков, который ранее захватили рейдеры

03 августа 2021, 11:49 130
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Фото: из открытых источников
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Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Они вернули его из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс незаконно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ добавили, что теперь людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки при оформлении разрешительных документов моряков.

Кроме того, двум посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков.

Ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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