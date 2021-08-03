В Мининфраструктуры вернули Государственный реестр моряков, который ранее захватили рейдеры

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Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Они вернули его из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс незаконно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ добавили, что теперь людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки при оформлении разрешительных документов моряков.

Кроме того, двум посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков.

Ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.