В Мининфраструктуры вернули Государственный реестр моряков, который ранее захватили рейдеры
Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Они вернули его из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс незаконно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме", - сообщили в пресс-центре.
В СБУ добавили, что теперь людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки при оформлении разрешительных документов моряков.
Кроме того, двум посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Напомним, СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков.
Ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.