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22 липня 2021, 14:59 271

СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків

22 липня 2021, 14:59 271
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Фото: СБУ
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СБУ у співпраці з Мінінфраструктури викрили й заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щороку, сягав понад 150 млн доларів.

У цій схемі було об’єднано роботу мережі агентів-посередників, які за винагороду "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання в державний реєстр.

Так, якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди.Тож він був змушений звертатися до посередника, який завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації.

Винагорода "агенту" становила 3-8 тис. доларів залежно від посади моряка.

Встановлено, що у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони ж і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти", - повідомили оперативники.

Наразі реєстр і супутні системи вилучено, а доступ до них заблоковано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

СБУ навчання правоохоронці моряки реєстр

 
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