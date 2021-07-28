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28 липня 2021, 19:01 428

В Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта"-штам коронавірусу

28 липня 2021, 19:01 428
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Фото: suspilne.media
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Здебільшого за допомогою метода ПЛР-діагностики у 17 осіб підтвердили випадки захворювання на коронавірус, які викликані "Дельта"-штамом

Як передає RegioNews, про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму... Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням... У заражених штамом Дельта більш важкий перебіг, але інформація ще збирається", - розповів він.

Санлікар пояснив, що випадки були підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях.

За його словами, більша частина пацієнтів відвідувала Росію та інші країни, де фіксується поширення "Дельти".

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

коронавірус зараження МОЗ пандемія Дельта

 
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