Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні - МОЗ
Станом на 31 липня у Закарпатській та Хмельницькій областях показники не відповідають “зеленій” зоні карантину
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Зокрема, в Закарпатській області "зеленому" рівню не відповідає показник динаміки госпіталізацій, який становить 82,1%, хоча ще вчора він складав 21,9%.
У Хмельницькій області минулої доби динаміка госпіталізацій трималася на позначці 34%, сьогодні вона зросла до 86,4%.
Згідно із нормативами МОЗу, динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Прикарпатті один з епідеміологічних показників не відповідає "зеленій зоні".
В Україні повністю вакцинували від COVID-19 два мільйонів осібВсі новини »
31 липня 2021, 11:28Коронавірус в Україні: за добу виявили 916 нових випадків хвороби
31 липня 2021, 10:32Понад 40% українців мають антитіла до COVID-19 - МОЗ
30 липня 2021, 20:17
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині