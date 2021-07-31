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31 липня 2021, 14:06 10

Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні - МОЗ

31 липня 2021, 14:06 10
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Фото: із відкритих джерел
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Станом на 31 липня у Закарпатській та Хмельницькій областях показники не відповідають “зеленій” зоні карантину

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Зокрема, в Закарпатській області "зеленому" рівню не відповідає показник динаміки госпіталізацій, який становить 82,1%, хоча ще вчора він складав 21,9%.

У Хмельницькій області минулої доби динаміка госпіталізацій трималася на позначці 34%, сьогодні вона зросла до 86,4%.

Згідно із нормативами МОЗу, динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом повинна складати не більше ніж 50%.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Прикарпатті один з епідеміологічних показників не відповідає "зеленій зоні".

коронавірус карантин Хмельницька область МОЗ Закарпаття статистика

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