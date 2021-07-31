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31 июля 2021, 14:06 10

Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне - Минздрав

31 июля 2021, 14:06 10
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 31 июля в Закарпатской и Хмельницкой областях показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций, который составляет 82,1%, хотя еще вчера он составлял 21,9%.

В Хмельницкой области еще вчера динамика госпитализаций держалась на отметке 34%, сегодня она выросла к 86,4%.

Согласно нормативам Минздрава, динамика общего количества госпитализированных пациентов с коронавирусом должна составлять не более 50%.

Показники двох областей України не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье один из эпидемиологических показателей не соответствует "зеленой зоне".

коронавирус карантин Хмельницкая область Минздрав Закарпатье статистика

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