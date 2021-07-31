Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне - Минздрав
По состоянию на 31 июля в Закарпатской и Хмельницкой областях показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций, который составляет 82,1%, хотя еще вчера он составлял 21,9%.
В Хмельницкой области еще вчера динамика госпитализаций держалась на отметке 34%, сегодня она выросла к 86,4%.
Согласно нормативам Минздрава, динамика общего количества госпитализированных пациентов с коронавирусом должна составлять не более 50%.
Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье один из эпидемиологических показателей не соответствует "зеленой зоне".
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