Понад 40% українців мають антитіла до COVID-19 - МОЗ
Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на результати всеукраїнського дослідження поширеності антитіл до коронавірусу, оприлюднені на сайті Центру громадського здоров’я
"Станом на червень - липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал)", - зазначається у повідомлені
При цьому фахівці наголошують, що фактична кількість українців, що мають антитіла може бути більшою, оскільки "на результати дослідження впливають такі фактори:
- частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;
- через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;
- рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи".
Нагадаємо, що з 1 серпня у Києві відкриють ще один центр COVID-вакцинації