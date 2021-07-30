Понад 40% українців мають антитіла до COVID-19 - МОЗ

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Про це пише RegioNews з посиланням на результати всеукраїнського дослідження поширеності антитіл до коронавірусу, оприлюднені на сайті Центру громадського здоров’я

"Станом на червень - липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал)", - зазначається у повідомлені

При цьому фахівці наголошують, що фактична кількість українців, що мають антитіла може бути більшою, оскільки "на результати дослідження впливають такі фактори:

- частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;

- через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;

- рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи".

Нагадаємо, що з 1 серпня у Києві відкриють ще один центр COVID-вакцинації