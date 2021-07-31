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Коронавірус в Україні: за добу виявили 916 нових випадків хвороби
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31 липня 2021, 10:32 4

Коронавірус в Україні: за добу виявили 916 нових випадків хвороби

31 липня 2021, 10:32 4
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Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 30 липня в Україні лабораторно підтвердили 916 нових випадків COVID-19, захворіли 61 дитина та 43 медпрацівники

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях”, - йдеться в повідомленні.

До лікарень потрапили 486 хворих, 15 пацієнтів загинули. Хворобу змогли подолати 510 громадян.

Також за добу в Україні провели 42 546 тестувань на наявність вірусу, зокрема, методом ПЛР – 20 659, методом ІФА – 7 895.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 252 785 осіб, одужали – 2 186 863 особи, загальна кількість смертей від COVID-19 становить 52 945.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта"-штам коронавірусу.

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