В Україні повністю вакцинували від COVID-19 два мільйонів осіб

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Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу вакцинували 150 080 громадян, повністю завершили вакцинацію двома дозами 2 000 356 осіб

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Понад два мільйони українців уже повністю імунізовані від COVID-19. За добу 30 липня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 150 080 людей. Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізовані - 61 861 людина”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ розповіли, що минулої доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення і 255 центрів вакцинації.

Загалом від початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 3 525 848 українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб. Всього проведено 5 526 204 щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні 21 липня розпочався п'ятий етап COVID-вакцинації.