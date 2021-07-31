Во Франковске произошел пожар в общежитии, эвакуировали 88 студентов

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета, спасатели смогли эвакуировать всех студентов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Информация о пожаре поступила 30 октября в 21:21, возгорание возникло в одной из комнат на пятом этаже.

На момент прибытия спасателей, из окна пятого этажа выходил дым и было видно пламя. Из задымленных помещений спасатели совместно с администрацией общежития эвакуированы 88 человек - иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комната площадью 20 м кв полностью выгорела. Пожар был локализован, а в 21.57 ликвидирован, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на днях в Ровно произошел пожар на электроподстанции, вследствие чего часть города осталась без света.