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31 июля 2021, 11:57 133

Во Франковске произошел пожар в общежитии, эвакуировали 88 студентов

31 июля 2021, 11:57 133
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Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета, спасатели смогли эвакуировать всех студентов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Информация о пожаре поступила 30 октября в 21:21, возгорание возникло в одной из комнат на пятом этаже.

На момент прибытия спасателей, из окна пятого этажа выходил дым и было видно пламя. Из задымленных помещений спасатели совместно с администрацией общежития эвакуированы 88 человек - иностранцы, студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комната площадью 20 м кв полностью выгорела. Пожар был локализован, а в 21.57 ликвидирован, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на днях в Ровно произошел пожар на электроподстанции, вследствие чего часть города осталась без света.

пожар Ивано-Франковск спасатели ГСЧС общежитие

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