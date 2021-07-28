У Рівному сталася пожежа на електропідстанції: частина міста залишається без світла

Фото: ДСНС

Частина Рівного та ще декілька навколишніх сіл залишаються без світла через пожежу, що сталася на електропідстанції у місті

Як передає RegioNews, про це повідомляють у ДСНС Рівненської області.

28 липня о 19:50 від громадян на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на електричній підстанції в місті Рівне по вулиці Млинівській", - йдеться у повідомленні.

Так, без електроенергії залишились центральні вулиці міста, частково район Автовокзалу, рівненський драматичний театр. Окрім того, без електропостачання залишились тролейбусні маршрути міста, через що ускладнено рух центральною частиною міста.

Було встановлено, що загорівся трансформатор. Загрози поширенню вогню не має. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовують вогнеборці ГУ ДСНС спільно з працівниками станції.

Коли ліквідують аварійну ситуацію наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 28 липня в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.