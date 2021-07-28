21:49  28 липня
Зеленський продовжив кадрові перестановки: стало відомо, хто очолить Генштаб ЗСУ
19:42  28 липня
З'явились нові деталі падіння спортивного літака на Коломийщині
18:00  28 липня
На Донбасі зафіксували шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 21:13 73

У Рівному сталася пожежа на електропідстанції: частина міста залишається без світла

28 липня 2021, 21:13 73
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Частина Рівного та ще декілька навколишніх сіл залишаються без світла через пожежу, що сталася на електропідстанції у місті

Як передає RegioNews, про це повідомляють у ДСНС Рівненської області.

28 липня о 19:50 від громадян на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на електричній підстанції в місті Рівне по вулиці Млинівській", - йдеться у повідомленні.

Так, без електроенергії залишились центральні вулиці міста, частково район Автовокзалу, рівненський драматичний театр. Окрім того, без електропостачання залишились тролейбусні маршрути міста, через що ускладнено рух центральною частиною міста.

Було встановлено, що загорівся трансформатор. Загрози поширенню вогню не має. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовують вогнеборці ГУ ДСНС спільно з працівниками станції.

Коли ліквідують аварійну ситуацію наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 28 липня в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.

пожежа електрика рятувальники ДСНС Рівне

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua