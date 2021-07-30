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30 липня 2021, 10:14 260

У Запоріжжі горів будинок: евакуювали понад три десятки людей

30 липня 2021, 10:14 260
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Фото: ДСНС
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В ніч на 30 липня до рятівників надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у Шевченківському районі Запоріжжя. Рятувальники встановили, що горіли речі та меблі на третьому поверсі будівлі

Як передає RegioNews, про це розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Так, через сильне задимлення, рятувальники вивели на свіже повітря 35 людей, серед яких 5 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав.

О 02:33 рятувальники локалізували загоряння, а о 02:49 – повністю ліквідували та провели розбір і промивку конструкцій для запобіганню повторного займання.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органам ведеться розслідування.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави.

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