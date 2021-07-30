У Запоріжжі горів будинок: евакуювали понад три десятки людей
В ніч на 30 липня до рятівників надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у Шевченківському районі Запоріжжя. Рятувальники встановили, що горіли речі та меблі на третьому поверсі будівлі
Як передає RegioNews, про це розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Так, через сильне задимлення, рятувальники вивели на свіже повітря 35 людей, серед яких 5 дітей. Внаслідок події ніхто не постраждав.
О 02:33 рятувальники локалізували загоряння, а о 02:49 – повністю ліквідували та провели розбір і промивку конструкцій для запобіганню повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органам ведеться розслідування.
Раніше повідомлялось, що на Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави.