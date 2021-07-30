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30 липня 2021, 14:22 162

На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль

30 липня 2021, 14:22 162
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Фото: Нацполіція
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У Чернігівській області через дитячі пустощі з вогнем згоріли два будинки, автомобіль і дерев'яні електроопори

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України в Чернігівській області.

Зазначається, що 29 липня о 16:33 до рятувальників у Новгород-Сіверському районі надійшло повідомлення про пожежу в недобудованому двоповерховому житловому будинку по вулиці Аграрна в смт Короп.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:07, а о 17:40 ліквідували.

Вогнем знищено будинок та пошкоджено покрівлю господарської будівлі площею 8 кв.м, автомобіль ВАЗ-2101 та 15 м паркану, також знищено дерев'яні опори АТ "Укртелеком" та АТ "Чернігівобленерго".

У ДСНС додали, що причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем.

Нагадаємо, днями у Рівному сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Україна пожежа Чернігів вогонь Чернігівська область

 
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