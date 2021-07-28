Зеленський продовжив кадрові перестановки: стало відомо, хто очолить Генштаб ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський провів ряд кадрових змін у силових структурах, зокрема, ухвалив рішення про зміну керівника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба президента.

Так, зі своїх посад були звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Начальником Генерального штабу Збройних Сил України призначено Сергія Шаптала, а Олександра Павлюка - Командувачем об'єднаних сил.

Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", - зазначив президент.

Зеленський також наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки.

Нагадаємо, що напередодні було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначено його першим заступником секретаря РНБО.

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